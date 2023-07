Novo documentário mostra pesquisas do Antropoceno na Bahia

São Paulo

O Antropoceno, proposta de nova época geológica que seria marcada pela atividade humana, ganhou uma sugestão de "golden spike", ou ponto de referência, para estudo e comparação com outros lugares do mundo. É o lago Crawford, no Canadá, que concentra milhares de anos de informações em camadas de lama, incluindo partículas de combustão e radioativas dos anos 1950 —ponto que, segundo propõem os pesquisadores, caracteriza o começo da época dos humanos.

Um dos motivos para a escolha de elementos como os de testes nucleares é que eles foram espalhados por todo o mundo por ação humana, algo que não ocorreria naturalmente. O lago na província de Ontário foi anunciado em uma conferência em Berlim na tarde desta terça-feira (11) pelo grupo de trabalho do Antropoceno, parte da Comissão Internacional de Estratigrafia.

Cena do documentário 'A Era dos Humanos', que aborda o impacto da atividade humana no planeta - Divulgação

A quase 5.000 quilômetros dali, cientistas brasileiros também encontraram resquícios desses experimentos. Uma coleta de lama na região de Caravelas, no litoral da Bahia, mostrou traços de Césio-137, material usado em testes com bombas nucleares.

Esses indícios —encontrados mesmo em locais distantes de pontos de testes nucleares (caso de Caravelas e do lago Crawford)— reforçam a marca humana na Terra, a ponto de estabelecer uma nova época geológica, que substituiria o atual Holoceno, segundo pesquisadores.

Inaugurar essa época, para além do significado científico, serve de alerta para as decisões que a humanidade tem tomado para viver em um planeta que já enfrenta mudanças climáticas significativas, destacam os cientistas. Desmatamento, queimadas e o uso de combustíveis fósseis já deixaram também a pegada do homem no planeta.

É o que mostra o documentário "A Era dos Humanos", produção do Grupo Storm com apresentação do ator Marcos Palmeira, que chega aos cinemas no Dia da Amazônia, em 5 de setembro. Em outubro, o filme será dividido em episódios e exibido na plataforma Globoplay.

Segundo a diretora Iara Cardoso, que também assina o roteiro, a produção durou três meses de viagens entre o litoral e outras regiões do país, como a Amazônia, da mata fechada a áreas queimadas.

As amostras coletadas no filme são de uma pesquisa sobre indícios do Antropoceno que teve participação de pesquisadores de São Paulo, Pará, Pernambuco, Paraná e do Uruguai. Há dez anos o grupo faz coletas em diversas áreas —Caravelas, na Bahia, é uma delas. Um dos autores da pesquisa que está no filme é Rubens Figueira, do Instituto Oceanográfico da USP.

"As mesmas medições feitas no Canadá foram feitas aqui em Caravelas com o Rubens, e isso mostra o quanto esse assunto está próximo de nós", afirma Cardoso.