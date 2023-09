Veranico ganha força após julho e agosto mais quentes já registrados

São Paulo

Após registros inéditos de temperatura para julho e agosto, o Brasil tem chances de ver novos recordes de calor até o fim do inverno, que termina no sábado (23). Além disso, o país enfrenta nesta semana uma onda de calor com maior intensidade entre sexta e domingo.

Segundo meteorologistas, o calor deve se manter por causa de um sistema de alta pressão atmosférica, o anticiclone, com massa de ar quente e seco que impede a chegada de frentes frias. Estas, por sua vez, devem permanecer estacionadas no Sul, causando chuvas.

O país também já sente efeitos do El Niño, que começou em 8 de junho. O fenômeno impede a chegada ao Brasil de ar frio polar, o que levou a um inverno atípico, mais quente e seco. O mês de julho, por exemplo, foi o mais quente desde 1961, de acordo com a série histórica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Pedestres se protegem do sol na rua 15 de Novembro, na região central de São Paulo - Zanone Fraissat/Folhapress

Alerta do instituto divulgado nesta segunda (18) aponta para aumento de temperaturas em oito estados, de São Paulo ao sudeste do Pará. Segundo a meteorologista Andrea Ramos, as ondas de calor são caracterizadas por um aumento de 4°C a 5°C acima da série histórica.

"Estamos registrando temperaturas acima de 40°C em vários lugares do país, mas o foco é em Centro-Oeste e Nordeste, chegando ao sul do Piauí e do Maranhão", diz a especialista. Os efeitos do El Niño, no entanto, acentuam o tempo quente na porção norte do país. "Vemos aumentos de 5°C a 6°C acima da média em Boa Vista [RR], por exemplo."

Segundo Josélia Pegorim, da Climatempo, o sistema de alta pressão atmosférica ganhou força nesta última semana de inverno, mas essa época tradicionalmente é mais quente. "Climatologicamente, outubro e novembro são meses de muito calor, com as maiores médias de temperatura máxima em grande parte do país."

De acordo com a meteorologista, a onda de calor desta semana pode fazer os termômetros marcarem ou passarem os 40°C no norte do Paraná, no norte e no oeste de São Paulo e na porção oeste de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Bahia, além do interior do Maranhão e do Piauí.

"Ainda teremos mais ondas de calor ao longo da primavera em outubro e talvez até em novembro", afirma Pegorin.

Na cidade de São Paulo, as três máximas de temperatura deste ano foram registradas no inverno. Uma em 13 de setembro, com 33,3°C, e a mais recente, no último domingo (17), com 33,9°C, segundo o Inmet.

Com 33,5°C, a máxima nesta segunda (18) não bateu recorde, mas desbancou os 32,5°C registrados em janeiro, no verão. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a marca pode ser batida, especialmente entre sexta e domingo. De acordo com a Defesa Civil estadual, os termômetros podem superar os 37,8°C de 2014.

Mapa da MetSul mostra onda de calor que vai atingir o Brasil nas próximas duas semanas - Divulgação/MetSul

A média de setembro deste ano, atualizada até esta segunda, supera em 0,8°C as mínimas para o mês (15,1°C) e em 2,6°C as máximas (25,7°C) da série histórica, iniciada em 2004. A média máxima registrada pelo CGE nesta segunda foi de 33,3°C. Já as máximas absolutas foram mapeadas na Freguesia do Ó (34,5°C), em São Miguel Paulista (34,4°C) e Butantã (34,1°C).

Cidades do interior, como Araçatuba, Bauru e Presidente Prudente também estão com alerta para máximas acima dos 40°C.

Os índices medidos pelo centro da prefeitura são diferentes daqueles registrados pelo Inmet, que é o órgão oficial de meteorologia, porque o instituto considera para suas medições a estação do Mirante de Santana, zona norte da capital.