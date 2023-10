Região turística de Roraima, Serra do Tepequém registra focos de incêndio há quase 30 dias

Curitiba

Um dos mais conhecidos pontos turísticos de Roraima, a Serra do Tepequém, no município de Amajari (210 km da capital Boa Vista), ao norte do estado, registra focos de incêndio frequentes desde a segunda quinzena de setembro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do estado, apesar dos "incêndios persistentes", como classificaram, a situação nesta quarta-feira (18) está controlada.

Focos de incêndio são registrados na Serra do Tepequém, em Roraima, desde a segunda quinzena de setembro - Corpo de Bombeiros Militar/Governo de Roraima

As equipes seguem monitorando a vegetação na região, que em agosto começou a sofrer com a estiagem.

O cenário de seca começou a se modificar somente no último final de semana, quando as chuvas voltaram a cair em praticamente todas as regiões do estado.

Em setembro, a capital Boa Vista registrou 9 mm de chuva na estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o que equivale a apenas 9,2% da média histórica (de 1991 a 2020), que é de 98,1 mm.

Na avaliação dos bombeiros, os focos de incêndio na Serra do Tepequém não chegaram a representar riscos para as casas de moradores, que sofreram, no entanto, com a fumaça.

Mais de 300 pessoas vivem na Vila do Paiva, que fica a cerca de 50 km da cidade de Amajari. A vila é uma base para turistas que querem conhecer a serra.

A ocupação na Serra do Tepequém começou na década de 1930, incentivada pelo garimpo de diamante. Mas, atualmente, o local é visto principalmente como um destino de ecoturismo, com banho de cachoeira e trilhas.

Em nota, o governo estadual disse que Bombeiros e Defesa Civil "acompanham de perto a situação" e que há previsão de contratação de novos brigadistas para atuação em Amajari.

"Nos próximos dias, o efetivo deve iniciar os trabalhos juntamente com os bombeiros", diz a nota.