Cátedra Otavio Frias Filho discute futuro do desenvolvimento sustentável

São Paulo

O futuro do desenvolvimento sustentável e as crises ecológica global e do clima serão objetos de discussão em evento da Cátedra Otavio Frias Filho de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade, parceria entre o IEA (Instituto de Estudos Avançados) da USP e a Folha.

A palestra ocorrerá nesta terça-feira (12), das 15h às 17h. O evento será online e não há necessidade de inscrição prévia.

Cerimônia online em que Suzana Herculano-Houzel toma posse como titular para o período 2023-2024 da Cátedra Otavio Frias Filho de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade - Gabriel Cabral - 09.mai.2023/Folhapress

Sérgio Besserman Vianna, professor da PUC/RJ e presidente do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, será o conferencista. Também participam do evento Suzana Herculano-Houzel, titular da Cátedra e colunista da Folha, André Chaves de Melo Silva, coordenador acadêmico da Cátedra, e Vinicius Mota, secretário de Redação da Folha.

A cátedra foi lançada em fevereiro de 2021, quando a Folha completou cem anos. A iniciativa homenageia o jornalista Otavio Frias Filho (1957-2018), que liderou o projeto de modernização lançado pelo jornal em 1984 e dirigiu a Redação até sua morte.

A discussão deve abordar como a necessidade de abandono dos combustíveis fósseis e a velocidade de degradação da natureza demandam transformações profundas na civilização e na própria cultura humana, remontando a momentos como o surgimento das civilizações agrícolas, Helenismo, Renascimento e Iluminismo.

DETALHES DO EVENTO