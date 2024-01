Polônia planeja estabelecer data para acabar com uso de carvão para produção de energia

Reuters

A Polônia planeja estabelecer uma data para o fim da energia vinda do carvão, anunciou na segunda-feira (15) a secretária de Estado para o Clima, Urszula Zielinska. A decisão representa uma mudança em relação à posição do governo anterior sobre a crise climática.

As eleições polonesas de outubro de 2023 encerraram oito anos de governo do partido Lei e Justiça (PiS, na sigla em polonês) e deram lugar a um novo governo que, segundo Zielinska, está aumentando os esforços ambientais, incluindo uma data para exclusão gradual do carvão.

Homem passa em frente à usina elétrica de Belchatow, a maior usina da Europa à base de carvão, em Rogowiec, Polônia - Kacper Pempel - 22.nov.2023/Reuters

"Apenas com uma data limite podemos nos planejar e apenas com uma data limite a indústria pode planejar, as pessoas podem planejar. Então sim, com certeza, tentaremos estabelecer uma data limite", disse ela à imprensa em Bruxelas.

A Polônia obtém cerca de 70% de sua energia do carvão, o combustível fóssil que mais emite CO 2 , embora nos últimos anos a geração eólica e solar tenham aumentado.

O governo anterior fez um acordo com os sindicatos para continuar extraindo carvão até 2049. Mas os cientistas afirmam que é necessário reduzir drasticamente as emissões provenientes da queima de carvão nesta década para evitar os efeitos mais graves da mudança climática.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou todos os países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) a eliminar progressivamente o carvão até 2030.

Os comentários de Zielinska marcam uma mudança de tom da Polônia, que se opôs a certas medidas ambientais da União Europeia. Varsóvia levou Bruxelas aos tribunais no ano passado para tentar anular as políticas climáticas da UE, incluindo a proibição, até 2035, de novos carros que emitem CO 2 .

Zielinska disse que Varsóvia também está disposta a aceitar a meta de reduzir as emissões da UE em 90% até 2040 e pressionará para que seu impacto na sociedade seja levado em consideração.