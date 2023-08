1923: Festa da Penha terá missas, quermesse e cinema ao ar livre

São Paulo

A tradicional festa de Nossa Senhora da Penha, na respectiva igreja, em São Paulo, será realizada com toda a pompa no domingo (2).

As celebrações das missas começarão às 6h, e uma procissão, com acompanhamento de todas as associações religiosas da paróquia, sairá às 16h.

Durante a festa, haverá uma quermesse, patrocinada por integrantes da comunidade e pelo vigário da igreja, em benefício dos pobres. À noite, o público poderá ver cinema ao ar livre, concerto de banda musical e participar de outras diversões.

A empresa Light aumentará o número de bondes partindo do largo do Tesouro e da rua 25 de Março, no centro, para a Penha.