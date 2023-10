1923: Mussolini diz que a missão dos fascistas está apenas no início

São Paulo

O Grande Conselho do Fascismo se reuniu em Roma, na Itália, sob a presidência do primeiro-ministro do país, Benito Mussolini, e com a presença de ministros e subsecretários de Estado.

No encontro, Mussolini falou por mais de uma hora e fez uma longa exposição da ação desenvolvida no primeiro ano do seu governo. Ele apontou que o seu partido apenas iniciou a sua missão histórica.

Também foi declarado na reunião que os fascistas devem colaborar com o governo italiano sem promover polêmicas.

O Conselho reconheceu que a tentativa de separar Mussolini do fascismo é absurda e indicou que as funções dos representantes do movimento e dos prefeitos são equiparadas.