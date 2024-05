Lula une Lira e Renan no mesmo palanque durante visita a Alagoas

Recife

Rivais na política alagoana, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), e o senador Renan Calheiros (MDB-AL) compartilharam o mesmo palanque, na tarde desta quinta-feira (9), durante agenda do presidente Lula (PT) em Alagoas.

Essa é a primeira visita de Lula ao estado no atual mandato. O presidente participa da cerimônia de assinatura da ordem de serviço que dará início às obras de construção do Trecho 5 do Canal do Sertão Alagoano em São José da Tapera, no sertão de Alagoas, a 240 km de Maceió.

Lira e Renan tiveram uma série de embates nos últimos anos e estão em lados distintos na política de Alagoas.

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, e o senador Renan Calheiros (MDB-AL), rivais do estado, em mesmo palanque para evento de Lula - Reprodução/CanalGov no YouTube

Renan foi o segundo a discursar na cerimônia e não citou o presidente da Câmara ao fazer os cumprimentos. O senador fez uma defesa enfática do atual Governo de Alagoas e das ações do estado nos últimos anos.

"A sua vinda a São José da Tapera é uma demonstração que o federalismo e a institucionalidade voltaram ao Brasil", disse Renan, em crítica indireta ao governo Jair Bolsonaro (PL), do qual Lira foi aliado.

O governador Paulo Dantas (MDB) está presente no evento. O ministro dos Transportes de Lula, Renan Filho, que governou Alagoas entre 2015 e 2022, também participa da cerimônia e citou Lira ao citar as autoridades presentes.

"O Brasil vivia um momento difícil, delicado. Estava colocada no Brasil a briga, disseminado o ódio, dividindo famílias, fazendo a economia desse país andar para trás, mesmo no momento em que a unidade precisou tanto de união, como foi na pandemia de Covid-19. O governo brasileiro teimava em dividir as pessoas, as famílias", disse Renan Filho em crítica a Bolsonaro.

Uma parte da plateia vaiou Lira quando o presidente da Câmara começou o seu discurso.

Lira defendeu sua forma de atuar na política e reconheceu que a obra do Canal do Sertão começou no primeiro governo Lula. "Não escondo meus posicionamentos, mas nunca fiz política falando mal de ninguém, denegrindo a imagem de ninguém, nem procurando saber o que fazem ou o que não fazem. Essa obra começou no seu governo, passou por vários governos."

Lira ainda citou que, com seu apoio, conseguiu ações junto ao governo federal para municípios alagoanos. "Aqui temos trabalhos e serviços prestados. Quem é desses municípios sabe que através da Codevasf, da Funasa, do governo federal, de emendas parlamentares que tantos falam, levamos água para toda a zona rural de Água Branca, [temos obras em] Pariconha, em Delmiro Gouveia", disse.

Ele não citou, porém, sua influência nos órgãos federais em Alagoas durante o governo Bolsonaro. Sob Lula, a Codevasf continuou com indicações políticas. A Folha mostrou, por exemplo, que uma emenda de Lira bancou obra em uma via que leva a fazendas dele em Alagoas.

Quando encerrou o discurso, Lira cumprimentou o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ambos sorriram frente a frente.

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, e o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), em evento com Lula - CanalGov no YouTube

Aliado de Renan, o governador Paulo Dantas fez acenos a Lira e citou a aprovação de projetos do governo Lula na Câmara dos Deputados.

"O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem, ao lado de outros deputados federais, a bancada federal e do senador Renan Calheiros, tem criado condições legais para o presidente Lula entregar o que ele se comprometeu com a população de Alagoas e de todo o Brasil."