A área que se chama hoje Praça Franklin Roosevelt, atrás da Igreja Nossa Senhora da Consolação, tem sido desde sempre um lugar de espetáculos e lazer e, a partir do século 20, um espaço vertebral de São Paulo onde se estabelecem intensas conexões culturais. Escala de tropeiros que vinham da Estrada do Araçá em direção ao Pátio do Colégio, era outrora um ponto de parada e descanso.

Subúrbio agradável e verdejante, as terras da região eram propriedade do casal Martinho Prado e Dona Veridiana Prado, herdeira do café, considerada uma feminista pioneira e benfeitora das artes.

Em 1896, o filho deles, Antonio da Silva Prado, antes de se tornar o primeiro prefeito da cidade e empolgado com a moda francesa do ciclismo, mandou construir em um terreno de 25 mil metros quadrados, nos limites entre a Praça Roosevelt, a rua da Consolação, a rua Nestor Pestana, que se chamava Florisbela, e o teatro Cultura Artística, uma pista destinada a corridas de bicicletas. O Velódromo Paulista, como se chamou, tinha uma arquibancada para 800 pessoas.

Charles Miller organizou a primeira partida de futebol no Brasil em um campo na Várzea do Carmo - Domínio Público

Arrendado para o Club Athlético Paulistano, em 1900, ele foi adaptado para receber jogos de futebol e o número de cadeiras para o público subiu para 2 mil. O Campo do Velódromo se tornou o principal da cidade e nele se realizou a primeira edição do campeonato paulista, em 1902.

Havia outros campos como o da Chácara Dulley, no Bom Retiro, na região da avenida Tiradentes, e o da Várzea do Carmo, onde é hoje o Parque Dom Pedro II. Neste último aconteceu a primeira partida de futebol disputada no Brasil, em 1895, convocada por Charles Miller. Um time de funcionários da São Paulo Gaz Company jogou contra o da São Paulo Railway Company. O time de Miller, da railway, ganhou por 4 a 2.

Miller, pioneiro do futebol brasileiro, que depois de uma viagem de estudos na Inglaterra trouxe na bagagem duas bolas usadas, um bomba para enchê-las, um par de chuteiras e um livro com as regras do jogo, tornou-se um grande promotor do esporte moderno e ajudou a organizar sete anos depois o campeonato local, do qual participaram inicialmente dez times.

Gol do Paulistano contra o São Paulo Athletic Club no Campo do Velódromo, em 1902 - Domínio Público

Miller não só se envolveu com a organização como também jogou bola, vestindo a camisa do São Paulo Athletic Club. Foi artilheiro e peça-chave para o time ganhar as três primeiras edições do torneio. Ficou no clube até 1911, quando mais uma vez foi vencedor. Depois de se aposentar se tornou árbitro.

A partida inaugural do campeonato paulista aconteceu em 3 de maio de 1902 e o São Paulo Athletic Club venceu o time da casa, o Paulistano. O mesmo Campo do Velódromo recebeu o primeiro jogo interestadual. O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Sport Club Internacional no dia 6 de setembro. No dia seguinte, o Fluminense ganhou do Paulistano por 2 a 1.

O campo carrega mais um pioneirismo, o de jogos internacionais: um combinado de jogadores paulistas perdeu de 6 a 0 para a seleção da África do Sul em 1906.

Também passou por ali o time inglês Corinthian, que excursionou pelo Brasil em 1910 e venceu a Associação Atlética das Palmeiras por 2 a 0. A equipe britânica inspirou a criação do Sport Club Corinthians Paulista, formado por operários no Bom Retiro.

Arthur Friedenreich, apelidado de 'El Tigre', o primeiro grande craque do futebol brasileiro - Domínio Público

Um personagem marcante que atuou no Campo do Velódromo foi Arthur Friedenreich, o primeiro grande craque brasileiro, apelidado de "El Tigre". Filho de um alemão e de uma negra, começou a despontar em 1911, com 19 anos, ao ser decisivo numa partida em que seu time, o Sport Club Germânia, venceu a Associação Atlética das Palmeiras por 4 a 3.

No ano seguinte passou a jogar pela Associação Athlética Mackenzie College e chegou a fazer quatro gols num único jogo. O Campo do Velódromo foi o principal palco do campeonato paulista até 1915. A última partida no estádio aconteceu em 7 de novembro, quando a seleção local ganhou da carioca por 8 a 0.

No mesmo ano ele foi desapropriado e, em 1916, demolido, cedendo lugar para a construção da rua Nestor Pestana. Surgiam vários espaços para o esporte na cidade e o futebol se tornava, definitivamente, popular.