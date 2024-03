O cinema sempre teve uma relação estreita com a literatura. Foi dela que importou o conceito de gêneros e em 128 anos de existência adaptou obras literárias inúmeras vezes.



Pois é justamente essa ligação que será explorada pela Biblioteca Municipal Mário de Andrade, no centro de São Paulo, na mostra gratuita "Palavra e Imagem: a Literatura no Cinema".



Deste sábado (23) até 13 de abril, serão exibidas dez adaptações cinematográficas de clássicos da literatura, como "Vidas Secas", de Graciliano Ramos, e "Mulherzinhas", de Louisa May Alcott ("Adoráveis Mulheres" na versão para o cinema).

A relação de diretores na mostra não é menos representativa: Nelson Pereira dos Santos, Greta Gerwig, Costa Gravas, John Ford, entre outros. Os longas serão exibidos em cópias digitais e 16 mm.



Além dos filmes, a biblioteca programou palestras com a pesquisadora de cinema Maria Duccini antes das sessões de "Vidas Secas" e "Zama". E o último filme da mostra, "Metrópolis", de Fritz Lang, terá acompanhamento musical ao vivo do pianista Tony Berchmans.



MOSTRA PALAVRA E IMAGEM: A LITERATURA NO CINEMA

Onde: auditório da Biblioteca Mário de Andrade

Rua da Consolação, 94, centro de São Paulo

Gratuito (retirar senhas na recepção uma hora antes das sessões)



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO



23 de março

16h - conversa com a pesquisadora Maria Duccini

17h - Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos

Baseado no romance homônimo de Graciliano Ramos

27 de março - 19h

As Vinhas da Ira (1940), de John Ford

Baseado no romance homônimo de John Steinbeck

28 de março - 19h

Um Triângulo Diferente (1984), de James Ivory

Baseado no romance "Os Bostonianos", de Henry James

3 de abril, 19h

Adoráveis mulheres (2019), de Greta Gerwig

Baseado no romance "Mulherzinhas", de Louisa May Alcott

4 de abril, 19h

Z (1969), de Costa Gravas

Baseado no romance homônimo de Vassilis Vassilikos

5 de abril, 19h

O Morro dos Ventos Uivantes (1939), de William Wyler

Baseado no romance homônimo de Emily Brontë

9 de abril, 19h

Depois da Chuva (1999), de Takashi Koizumi

Roteiro de Akira Kurosawa baseado no conto homônimo de Shûgorô Yamamoto

10 de abril

18h - conversa com a pesquisadora Maria Duccini

19h - Zama (2017), de Lucrecia Martel

Baseado no romance homônimo de Antonio Di Benedetto

12 de abril, 19h

Ganhando Meu Pão (1939), de Mark Donskoy

Baseado no romance homônimo de Maksim Górki

13 de abril, 17h

Metrópolis (1927), Fritz Lang

Baseado no romance homônimo de Thea von Harbou, com trilha ao vivo do pianista Tony Berchmans