Há 45 anos, o cinema conheceu o mundo apocalíptico de ‘Mad Max’. O primeiro longa da franquia, dirigido por George Miller e protagonizado por Mel Gibson, estreou na Austrália no dia 12 de abril de 1979. No Brasil, chegaria apenas em setembro de 1980. Àquela altura, a obra era a estreia de Miller em longas e Gibson ainda era um desconhecido.

O diretor começou a fazer filmes quando estudava medicina. Venceu uma competição com um curta realizado com o irmão gêmeo, John, e o prêmio foi participar de um workshop onde conheceu Byron Kennedy. Os dois se tornaram colaboradores e fizeram mais curtas, enquanto Miller, após a residência, trabalhava como médico.

O próximo passo da dupla foi desenvolver e produzir a história de ‘Mad Max’. Como protagonista, escolheram Gibson. O ator, nascido nos EUA, mas na Austrália desde os 12 anos, havia estudado arte dramática e participado de um longa, "Verão de Fogo" (1977), interpretando um surfista.

Na obra de Miller, ele é Max Rockatansky, um policial que vive em uma distópica Austrália, em um futuro próximo, e lida com uma gangue de motociclistas assassinos nas estradas do país. A despeito da desordem, ele tem uma vida quase idílica com a mulher e o filho bebê. Mas o encontro da família com os motoqueiros acaba em tragédia, e o policial parte para a vingança. Tudo isso recheado por perseguições, carros destruídos, personagens exóticos e muita ação.

O sucesso foi mundial. O longa, que custou cerca de US$ 300 mil, faturou US$ 8,8 bilhões em bilheteria apenas nos EUA e no Canadá. Óbvio que isso levaria a uma sequência, "Mad Max 2, A Caçada Continua" (1981), já com o nome de Gibson abrindo os letreiros. Com o segundo filme, ele se tornou uma estrela. Os números da produção foram multiplicados, com custo de US$ 3 milhões e bilheteria de US$ 23 bilhões.



Na continuação, também dirigida por Miller, com roteiro dele e de Kennedy, Max se tornou um homem solitário, percorrendo estradas em seu carro. O cenário desértico e os figurinos pós-punk anos 1980 são ainda mais apocalípticos, consolidando a estética dos filmes da franquia. A disputa por combustível se torna o principal motivo de embate entre as gangues. Max, por sua vez, só quer sobreviver.

Quatro anos depois, chegou aos cinemas "Mad Max 3, Além da Cúpula do Trovão", em que Gibson revista o personagem título ao lado de Tina Turner. A cantora e atriz assume também a música título do longa, "We Don't Need Another Hero", um grande sucesso mundial.



Após o terceiro filme, Miller levou 30 anos para retornar ao universo apocalíptico. E voltou em grande estilo, com o frenético "Mad Max, Estrada da Fúria", vencedor de seis Oscar (montagem, figurino, maquiagem, edição de som, mixagem de som e direção de arte).

A história se desloca um pouco, com o surgimento de uma nova personagem, a Imperatriz Furiosa, interpretada por Charlize Theron. Se opondo a um tirano, ela foge com um grupo de prisioneiras e no meio do caminho encontra Max, agora vivido por Tom Hardy.



A imperatriz foi tão bem recebida pela crítica e pelos fãs de Mad Max que ganhou um filme próprio, "Furiosa, uma Saga Mad Max", com Anya Taylor-Joy e dirigido novamente por Miller. O longa deve estrear nos cinemas no dia 23 de maio. Mais uma prova de que a franquia está longe de acabar.



