A campanha Outubro Rosa chama a atenção anualmente para a prevenção do câncer de mama. A doença também atinge os pets e é considerada um dos tipos mais comuns de câncer nos atendimentos veterinários.

Examinar o animal periodicamente e levá-lo a consultas de rotina são medidas importantes para o diagnóstico em fase inicial. O tutor deve ficar atento a sintomas como dores, inchaço, secreções, caroços na região das mamas ou próximo a elas.

Sobrepeso e idade podem desencadear a doença, mas, como na medicina humana, o aparecimento de tumores em cadelas e gatas não tem uma única origem. O tratamento inclui cirurgia, e o mais importante é identificar o problema no começo.

Veterinário dá remédio a cachorro - Adobe Stock

Leandro Bacha, veterinário oncologista que atende na rede de clínicas Pet Care, lista o que é verdade e o que é mentira sobre a doença nos pets.



Todos os nódulos nas mamas são câncer

Mito - Existe uma boa chance de os nódulos encontrados nas mamas ou na barriguinha da pet serem câncer, mas também pode ser um cisto, um tumor benigno ou uma mastite. Procure um veterinário para tirar a dúvida.

Nessa região também são comuns os tumores de pele nos cães. Animais com pelo claro e pele pouco pigmentada podem desenvolver o câncer de pele com mais frequência.

Machos também podem ter câncer de mama

Verdade - Apesar de raro, os cachorros e gatinhos também podem desenvolver tumores de mama. Examine a barriguinha dele durante os momentos de carinho e procure um veterinário se tiver qualquer suspeita.

Animais jovens não têm câncer de mama

Mito - As chances de desenvolver câncer de mama são maiores nas fêmeas entre 7 e 12 anos, especialmente se não estiverem castradas ou se tiverem sido castradas tardiamente. No entanto, o câncer também pode surgir em animais jovens, incluindo os machos, devido a outros fatores, como predisposição genética e alterações hormonais.

O câncer de mama é agressivo nas gatas

Verdade - Nas gatinhas, 90% dos tumores de mama são malignos, com comportamento agressivo e alta ocorrência de metástases. Se você notar qualquer bolinha na barriga da sua gata, desconfie e procure atendimento veterinário o quanto antes.

Não existe prevenção para o câncer de mama nos pets

Mito - A castração precoce é a melhor forma de prevenir o câncer de mama nos animais. Quando a cadela ou a gatinha é castrada antes do primeiro cio, as chances de desenvolver câncer de mama é menor que 1%. Após o primeiro cio, o risco aumenta para 8%, e depois do segundo cio, as fêmeas têm 26% de chance de desenvolverem tumores.

Converse com o veterinário sobre a castração. Hoje em dia recomendamos a cirurgia entre o primeiro e o segundo cio, para permitir que os filhotes tenham seu desenvolvimento ósseo completo.

Os pets sofrem durante a quimioterapia

Mito - Apesar de a tolerância ser algo particular de cada indivíduo, 70% dos pets lidam bem com a quimioterapia, sem apresentar os efeitos colaterais, como vômitos, diarreias e alterações na pelagem.

A quimioterapia nem sempre é recomendada. O veterinário oncologista vai avaliar o tipo de câncer, sua extensão e a saúde geral do pet antes de escolher o tratamento complementar à remoção do tumor. A radioterapia, a imunoterapia e a homeopatia também podem ser utilizados em alguns casos, na busca pela cura ou como cuidado paliativo.

Não adianta tratar o câncer

Mito - A medicina veterinária avançou muito e, dependendo do tipo de câncer, sua localização e estágio, é possível ter sucesso no tratamento. O veterinário oncologista será sincero com você sobre as chances de cura, prezando acima de tudo a qualidade de vida do paciente. Quanto antes o câncer é detectado, maiores e melhores as chances de tratamento.

