Fazer exercício, ir ao cinema, aproveitar a companhia do pet. Em São Paulo, tudo isso será possível neste fim de semana.

Corridas para pets e tutores, eventos de adoção e sessão pet friendly de cinema estão na programação.

Um dos animais que estarão para adoção no MorumbiShopping - Instituto Caramelo

Confira a agenda:

O MorumbiShopping e o Instituto Caramelo fazem neste sábado (21) evento de adoção de pets, no estacionamento externo do centro de compras, em São Paulo. Serão 30 cães e 15 gatos, todos castrados, vacinados e vermifugados.

O candidato a adotante deve ter mais de 21 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência, além de passar por entrevista com os responsáveis da ONG.

O evento será das 10h às 18h, em frente a portaria C. O shopping fica na Roque Petroni Jr., 1.089.

Também na capital paulista, a Pedigree e a Cobasi fazem, das 11h às 17h deste sábado, ação em conjunto com a ONG Patinhas Unidas.

O adotante também passará por entrevista com a ONG e, se aprovado, deverá preencher um termo de adoção. É necessário ser maior de 21 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Será cobrada uma taxa de adoção no valor de R$ 200, para cobrir os custos de castração, vacinação e vermifugação dos animais disponíveis para adoção.



Será no estacionamento da Cobasi Villa Lobos, na rua Manoel Velasco, 90, Vila Hamburguesa.

No Morumbi Town Shopping, sábado será dia de sessão exclusiva para os pets no cinema. O CinePets no CineSystem terá temática de Halloween.

"O shopping se prepara todo mês para realizar essa atividade divertida com os bichinhos. Dessa vez, o diferencial da atração é a temática de Halloween para esse encontro, onde os cachorros estarão com fantasias de halloween para o evento", diz Heli Queiroz, coordenador de marketing do centro de compras.

Nas sessões para pets, as salas do cinema são preparadas especialmente, e algumas regras devem ser seguidas pelos tutores: animais devem ficar no colo ou no chão em frente à poltrona, todos os pets devem estar com as vacinas atualizadas e usar fralda e coleira.

O preço do ingresso é o mesmo praticado em outras sessões e pode ser comprado na bilheteria ou pelo site. As atividades no local começam às 10h, e o filme está previsto para iniciar às 14h. O endereço é Giovanni Gronchi, 5.930, Vila Andrade.

Na Grande São Paulo, o São Bernardo Plaza recebe dois eventos no domingo (22).

Um deles, a última edição do ano do Evento de Adoção de Cães e Gatos, será das 8h às 16h, em parceria com a União de Proteção Animal do Grande ABC.

O interessado em levar um novo integrante da família para casa precisa apresentar comprovante de endereço e documento original com foto. Além de uma casa, o pet adotado ganhará mimos de parceiros do centro de compras e da ONG, como primeira dose de vacina e vale primeira consulta.



O centro de compras também recebe a corrida 5K Animal, para tutores e seus pets. A largada, para quem tem ingresso, está prevista para as 8h, com trechos pelos corredores e área externa. A cada inscrição realizada, a organização do evento afirma que será doado 1 kg de ração para uma ONG parceira.

O shopping fica na av. Rotary, 624, Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo.



No interior, a primeira edição da Corrida ProAnimal será a partir das 7h, na avenida José Antonio Santilli, em São Carlos. As inscrições já foram encerradas.

Toda a arrecadação será revertida para a aquisição da sede da ONG. A Petiko, que patrocina o evento, afirma que irá ceder para a instituição todo o lucro das vendas dos produtos durante a competição.

A ProAnimal, fundada em 2017, atua no resgate de animais em situação de rua e vítimas de maus-tratos.

