Conectar ONGs protetoras e pessoas interessadas em adotar um animal de estimação. Com essa proposta surgiu o Pedigree Adotar, uma plataforma que pretende, de maneira simples, reduzir o abandono e permitir que cães e gatos que vivem em abrigos tenham um lar.

A iniciativa marca os 15 anos do programa Adotar é Tudo de Bom. Nesta etapa de lançamento, a plataforma conta com três ONGs de São Paulo —Fucin Feliz, Projeto Bichos do Gueto e Toca dos Peludos— e cerca de 40 animais. A expectativa, no entanto, é que esse número cresça gradualmente e regularmente, com a adesão de outras ONGs parceiras.

Cachorro abrigado em uma das ONGs parceiras do programa de adoção - Reprodução/Pedigree Adotar

Para conhecer os animais disponíveis, basta acessar o site pedigreeadotar.com.br e fazer um cadastro para se registrar no sistema. Além de fotos, há detalhes sobre tamanho, idade e localização do pet.

Para continuar com o processo, o candidato a adotante deve preencher informações sobre seu perfil —se mora em casa ou apartamento, se há crianças na residência, entre outros quesitos. Esses dados serão analisados pelas ONGs, que entrarão em contato para mais detalhes e possível agendamento de visitas.

De acordo com a fabricante de alimentos, o programa Adotar é Tudo de Bom concretizou mais de 82 mil adoções desde 2008, incentivadas por campanhas e eventos. Desde então, mais 1.500 ONGs e protetores foram auxiliados com doação de ração, tutorias e materiais para eventos.

Atualmente, o programa conta com 32 ONGs parceiras. Segundo a marca, os grupos parceiros da campanha passam por vistorias frequentes para assegurar que os animais são bem cuidados, garantindo bonificações mensais de produtos e kits adotantes, entre outros benefícios.

O abandono de animais é crime, mas recorrente no Brasil. Apesar de o interesse por adoção ter crescido na pandemia, abrigos permanecem lotados.

Não há uma estimativa recente do número de animais abandonados. Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) apontavam, em 2014, cerca de 30 milhões de cães e gatos vivendo em situação de abandono no país.

Quer adotar?

Adotar um pet é uma decisão para a vida toda. E, como integrante da família, o animal precisa atenção, carinho, acesso a abrigo, água fresca, lazer e cuidados com higiene, alimentação e saúde física e mental.



As dicas abaixo sobre guarda responsável já foram publicadas no blog. Relembre e saiba como manter o animal feliz e saudável:

- Antes de adotar, verifique se você terá espaço suficiente para dar qualidade de vida ao animal;

- Analise o ambiente de acordo com as necessidades dele —espaço para dormir, brincar, higiene, entre outros. Se você mora em apartamento, certifique-se de que o cão é de pequeno ou médio porte e que as janelas estejam protegidas com telas. Para quem mora em casa, o ideal é ficar atento aos portões e qualquer saída que permita a passagem do animal para evitar possíveis rotas de fuga;

- Leve em consideração todos os tipos de gastos para garantir um cuidado completo para o seu animal de estimação, afinal trata-se de uma vida com necessidades básicas, como alimentação, banho, cama;

- Procure uma ONG especializada em adoção, preencha seu cadastro e realize a entrevista. Se identifique com o animal e crie laços que facilitem a conexão humano-animal;

- Ao adotar, procure um veterinário de confiança, próximo da sua residência, e atualize a carteirinha de vacinação o quanto antes;

- Crie uma rotina de passeios e brincadeiras e entenda que esse é o momento mais gostoso do dia a dia dele.

