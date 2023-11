O calor extremo, com temperaturas batendo recordes, representa perigo à saúde também dos animais de estimação.

Carla Berl, veterinária e fundadora do Pet Care, lembra que manter o peludo hidratado, com água fresca sempre disponível, é fundamental.

Ela afirma que passeios em horários mais quentes do dia elevam o risco de hipertermia e faz um alerta: nunca deixe seu cãozinho sozinho no carro, mesmo com a janela aberta e por pouco tempo.

Cachorro após deixar piscina em evento para pets e tutores na Inglaterra - Ben Stansall - 24.set.23/AFP

Veja dicas para proteger o pet no calor:



Água fresquinha

O tutor deve oferecer água fresca com frequência durante os passeios e deixar vários potes disponíveis pela casa. A veterinária orienta a opção por potes de alumínio ou de cerâmica e recomenda colocar gelo na água para mantê-la fresquinha por mais tempo.

Carla explica que os cães não transpiram como a gente. Eles regulam a temperatura corporal inspirando ar frio e expirando ar quente quando ficam ofegantes, trocando calor pela pele quando encostam a barriga no chão gelado e bebendo água. Por isso, a hidratação é fundamental.

Banho e ventilador

Banho, brincadeira com água, ventilador e ar-condicionado também são aliados para refrescar o pet.

Horário dos passeios x hipertermia

Sob altas temperaturas, os horários dos passeios podem precisar de ajuste. O tutor deve preferir sair com o cachorro no início da manhã e à noite.

A veterinária afirma que entre as 10h e as 17h há risco de hipertermia, ou seja, de a temperatura corporal do cachorro subir acima do normal. Se isso ocorrer, leve o animal para a sombra ou dê um banho frio e ofereça água fresca até que ele se recupere.

Queimadura nos coxins

Para um passeio mais agradável, aproveite as sombras pelo caminho. Para isso, o ideal é priorizar locais arborizados e com grama.

Com o solo quente, o animal pode queimar os coxins (as almofadinhas das patas), um ferimento é doloroso.

Na dúvida, sempre coloque sua mão no chão antes do passeio para testar a temperatura. Se estiver quente para você, estará quente para ele.

Protetor solar

Contra queimaduras e para prevenir câncer de pele, protetor solar. O produto deve ser aplicado, sobretudo, em pets de cor clara e os de pelo curto, em áreas sensíveis como orelhas, em cima do focinho e barriga.

Há produtos próprios para os animais —protetor solar humano não é recomendado. Na dúvida, procure o veterinário.

Enforcadores

Carla alerta sobre o uso de enforcadores. Segundo ela, essa é uma das maiores causas de morte de cães no verão.

É preciso atenção com a pressão que a coleira faz no pescoço do animal. Isso porque se ele não conseguir respirar direito, pode entrar rapidamente em hipertermia.

Fechado no carro, nem pensar

Se não puder levar o pet com você, deixe-o em casa ou em uma creche, mas nunca sozinho no carro, mesmo com a janela aberta e só por alguns minutos, afirma a veterinária.

Ela exemplifica: em apenas 20 minutos, a temperatura no interior de um carro pode subir de 22ºC para 42ºC.

Com vacinas e pulgas e carrapatos

Manter as vacinas em dia é parte da rotina para manter a saúde do pet.

Com calor e possibilidade de pancadas de chuva e alagamentos, cresce a chance de transmissão da leptospirose, doença causada por uma bactéria presente na urina dos ratos, que na maioria das vezes é fatal. A doença, no entanto, pode ser prevenida com vacina.

A dirofilariose (doença conhecida como verme do coração) e a leishmaniose também preocupam. A proteção, nesses casos, pode ser feita com medicamento e coleira —consulte o veterinário com antecedência da viagem.

Mas, entre os cuidados em épocas de altas temperaturas, não podem faltar o vermífugo e medicamentos contra pulgas e carrapatos, que também devem ser administrados sob orientação de um profissional.

Vai viajar?

Lembre de oferecer água fresca com regularidade e de manter a temperatura do carro amena, de preferência com o ar-condicionado ligado.

Cabeça para fora do carro? Não pode. Os cachorros adoram, mas além do risco de o pet cair ou pular pela janela, algum objeto ou inseto pode atingir os olhos do animal, provocando irritação e até cegueira.

Para viagens de carro, há regras para transportar o animal com segurança, com previsão de multa em caso de descumprimento. Se for viajar de avião, verifique com antecedência o preparo e a documentação exigida pela companhia aérea ou país de destino. E mantenha o animal sempre identificado.

