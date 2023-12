O verão combina com atividades ao ar livre e brincadeiras com água. Levar o cachorro à praia pode ser divertido para toda a família, mas o tutor deve tomar alguns cuidados.

Primeiro, nem todas as cidades brasileiras permitem a presença de animais nas praias —e há risco de multa. Por isso, é preciso pesquisar se o local é pet friendly.

Antes de viajar, o veterinário deve ser consultado, já que a praia pode ser fonte de problemas dermatológicos e da dirofilariose, doença também conhecida como verme do coração e que pode ser evitada com medicamento.

Além disso, calor, areia e a água também podem provocar conjuntivite e complicações intestinais, como já mostrou o Bom Pra Cachorro.

A médica veterinária Carla Berl, fundadora do Pet Care, lista oito dicas para o bem-estar do cachorro durante o passeio.

Check-up - Antes da viagem, é importante que o pet passe por avaliação veterinária e faça toda a prevenção contra doenças. Vermífugo, antipulgas e carrapatos e vacinas devem estar sempre em dia.

Cuidado com o horário - A escolha do horário é um dos principais cuidados, especialmente no caso de cães com pelagem muito densa ou braquicefálicos (com o focinho curto), que são muito sensíveis às altas temperaturas.

O ideal é passear pela manhã ou no final da tarde, já que o sol e a areia quente podem levar à hipertermia e queimaduras nas patinhas.

A veterinária explica que os cães não transpiram como a gente, mas "regulam a temperatura bebendo água, inspirando ar frio e expirando ar quente e trocando calor pela pele". Assim, se o tutor notar que o cão está incomodado ou muito ofegante deve oferecer água gelada e molhá-lo. O veterinário deve ser procurado imediatamente em casos mais graves.

Para tornar o passeio mais agradável, procure um local com sombra.

Hidratação - Hidratação é fundamental. Por isso, água fresca ou gelada deve ser oferecida com frequência. Frutas e picolés (veja receitas aqui) também são bem-vindos.

Protetor solar - Cães também precisam de proteção, especialmente aqueles com pele clara e rosada ou a pelagem mais escassa. Merecem mais atenção as regiões com menos pelo, como em cima do focinho, orelhas e barriga.

Existem produtos próprios para os pets, sem cheio e que não fazem mal se lambidos. Consulte o veterinário para saber qual o protetor usar.

Cachorro pode entrar no mar? A resposta é sim, desde que tomados alguns cuidados. A recomendação é levar brinquedos, bolinhas e até petiscos para tornar a introdução do cãozinho ao mar uma experiência divertida. Mas o animal deve ficar sempre sob supervisão para evitar situações perigosas.

Coleira, guia e identificação - Para um passeio seguro, o animal deve usar sempre coleira com plaquinha de identificação com o número de telefone do tutor.

Além disso, vale lembrar que nem todas as pessoas se sentem confortáveis na presença de animais. Por isso, deixa-lo na guia também evita incômodos em locais públicos. E isso garante também que ele não levará à boca sujeira ou outros objetos deixados na areia.

Sem sujeira - O tutor não pode esquecer de levar um saquinho para recolher as fezes do animal —atitude fundamental para manter a praia limpa e agradável para todos.

Banho - Assim que sair da praia, o cachorro deve ganhar uma chuveirada de água doce para retirar a areia e o sal do corpo. Mesmo com temperatura alta, ele deve ficar bem sequinho para evitar doenças de pele como a dermatite úmida.

