São Paulo

Viking tem apenas três anos e já carrega um título de peso. O pastor australiano levou neste domingo (10) o principal prêmio do Crufts, uma das principais e mais tradicionais competições caninas do mundo.

O pastor australiano Viking, que levou o prêmio principal do Crufts - Phil Noble/Reuters

Em quatro dias, cerca de 19 mil cães de todo o mundo competiram em várias categorias e foram avaliados em diferentes quesitos em Birmingham, na Inglaterra.

O troféu de Best in Show foi disputado por outros seis finalistas: Elton, um buldogue francês; Raffa, um papillon; Hendricks, um weimaraner; Neville, um leonberger; Zen, um jack russell terrier; e Getme, um basset griffon vendéen.

Condutora e uma das tutoras de Viking, Melanie Raymond comemorou e afirmou que o título é o sonho de todos os participantes do Crufts. "Belisque-me", disse.

Viking, criado na Inglaterra, o segundo cão da raça a levar o prêmio principal. O feito anterior é de Caitland Isle Take a Chance, em 2006.

Em 2023, Orca, uma cadela da raça lagotto romagnolo então com quatro anos, conquistou o prêmio principal da competição.

O evento, que premia os animais por características e padrões das raças, foi alvo de protesto neste domingo.

Um ativista do Peta (sigla em inglês para Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais) tentou interromper a apresentação do Best in Show, com uma placa que pedia boicote a criadores e foi retirado por seguranças. Uma faixa com o mesmo tema chegou a ser estendida nas arquibancadas, de forma pacífica, afirmou o grupo.

