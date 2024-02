Acontece também com os pets. O barulho dos mosquitos incomoda, e a picada provoca reações alérgicas no local e doenças graves.

As enfermidades podem ser evitadas com medicamentos e repelentes próprios para animais de estimação. Produtos para humanos não devem ser aplicados, sob risco de intoxicação.

"Gatos são ainda mais sensíveis que cães. Existem produtos próprios pra cada espécie, e são esses que a gente recomenda", ressalta a veterinária Paloma Caleiro, da equipe do Pronto-Socorro do Veros Hospital Veterinário, em São Paulo.

Mosquitos incomodam e provocam doenças nos pets, como a dirofilariose e a leishmaniose - Luciano Veronezi/Folhapress

A dengue, que cresce e tem levado regiões a alerta contra a doença, não é uma preocupação para os pets. Mas a veterinária lembra a dirofilariose e a leishmanionse, transmitidas pelos mosquitos aos animais, são consideradas zoonoses —um problema de saúde pública para peludos e humanos.

Além de produtos específicos para os pets, outra opção para evitar os mosquitos é recorrer à instalação de telas em janelas e portas no local onde o bichinho passa a maior parte do tempo. Manter janelas fechadas no horário de maior atividade de mosquitos –final de tarde–, também é alternativa.

Contra mosquitos, é importante também acabar com focos de água parada em casa. Por isso, é preciso trocar com frequência a água que o pet bebe e lavar bem o potinho.





Quais as principais doenças transmitidas por mosquitos a cães e gatos e qual a gravidade delas?

São a dirofilariose e a leishmanionse. Ambas são doenças graves que podem levar os animais a óbito.

Alguma dessas doenças pode ser transmitida a humanos?

A leishmaniose é considerada uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida para o ser humano de forma acidental. Não através do cachorro, mas sim através do vetor comum, o mosquito (mosquito-palha, um flebotomineo), que após picar um cão contaminado se infecta e, na sequência, ao picar um ser humano pode infectá-lo também. Essa doença tem incidência maior em regiões interioranas da América Latina, porém alguns casos da doença estão sendo relatados em regiões metropolitanas.

Desde 2013 o tratamento de leishmaniose é autorizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária pelo médico veterinário em cães e gatos positivos para a doença. Antigamente, a eutanásia de animais acometidos pela doença era obrigatória uma vez que comprovado. Animais com essa doença podem apresentar perda de peso importante, alterações de pele, crescimento exacerbado de unhas e como consequência terem insuficiência renal devido a doença.

A dirofilariose também é considerada uma zoonose. Ela tem alta incidência em regiões litorâneas, mas pode ocorrer em regiões interioranas e é conhecida como doença do verme do coração. Ela causa em cães e gatos alterações cardiopulmonares, podendo levar a sinais clínicos como tosse, cansaço fácil ao exercício, apatia, mucosas arroxeadas devida alteração cardíaca, pois o verme adulto se aloca no coração.

Pets podem contrair dengue, zika ou chikungunya?

A dirofilariose é transmitida por mosquitos como Aedes spp, Anopheles spp, Culex spp, que são conhecidos por transmitir doenças como dengue, zika, chikungunya em humanos, sendo que essas últimas três não são transmitidas para cães e gatos, porém têm seus vetores comuns.

Qual melhor forma de proteger os pets contra os mosquitos?

A melhor forma de proteger os animais contra os mosquitos é o uso de repelentes. Podem ser usados através de coleiras repelentes, sprays, pipetas, odorizadores de ambiente (de citronela por exemplo), principalmente quando vão estar em locais com alta probabilidade de contato com esses vetores.

As coleiras e pipetas são de farmácia veterinária e podem ser adquiridas com orientação do médico veterinário --as coleiras podem ter uma vida útil de 2 a 4 meses, e as pipetas devem ser reforçadas a aplicação tópica a cada 30 dias.

O uso de odorizadores e repelentes de ambiente devem sempre respeitar as indicações de uso e proteção para animais e crianças visando evitar intoxicações.

Pode usar repelente de humano nos pets?

Não pode, porque o produto e a concentração que está no frasco, na grande maioria das vezes, são tóxicos para cães e gatos, levando pacientes para emergência, algumas vezes em quadros críticos e irreversíveis. Gatos são ainda mais sensíveis que cães. Existem produtos próprios para cada espécie, e são esses que a gente recomenda.

Além de doenças, picadas mosquitos podem provocar irritação e coceira. Como o tutor deve agir para amenizar o incômodo?

Além das picadas dos mosquitos transmitirem essas doenças, porém causar irritação, dor local, coceira e vermelhidão na pele dos animais, e em casos de animais mais sensíveis podem desencadear crise alérgica levando a inchaço local.

Em caso de irritações leves, pode ser realizado banhos ou compressas frias com chá de camomila para ajudar na irritação local. Em casos mais graves de coceira exacerbada, vermelhidão intensa e irritação, é sempre importante buscar atendimento veterinário.

