São Paulo

O vira-lata Parafina, conhecido cão surfista de Santos (SP) e premiado em campeonato mundial, morreu no dia 1° deste mês, aos 16 anos.

"Você veio para dar sentido à minha vida e me mostrar que o amor existe e que deve ser todos os dias cultivado (por lambidas e pulos, de preferência", diz legenda em post de despedida na página do cachorro em rede social.

Parafina no mar de Santos - Marcelo Justo - 28.dez.12/Folhapress

Em conversa com o blog em 2016, o tutor, Augusto Martins, contou que ele foi adotado por Parafina.

Na ocasião, o cachorro se preparava para sua primeira competição fora do país. Parafina e Martins participaram de duas categorias do 8º Surf City Surf Dog, na Califórnia. "Em uma das categorias eu só auxilio na onda, e na outra ele vai comigo [em prancha de stand up paddle]", explicou Martins à época.

O amor de Parafina pelo mar, no entanto, havia começado aproximadamente sete anos antes.

Assustado com os fogos em um Réveillon, o cachorro buscou refúgio em uma escola de surfe e por ali ficou. O vira-lata costumava brincar pela praia e nadar com o grupo de salvamento, até que um dia foi colocado em cima de uma prancha. E gostou.

Mas foi em 2013 que Parafina definitivamente ganhou uma casa, depois de adotar Martins, segundo contou o tutor.

Desde então, eles pegaram muitas ondas e participaram de várias competições.

Em 2016, na sua primeira prova fora do Brasil, Parafina ficou em terceiro no Surf City Surf Dog, ao lado do tutor. No entanto, ele acumula outros títulos: em 2019, por exemplo, ficou em terceiro, também ao lado de Martins, na Califórnia; em 2021, o cachorro ficou em primeiro lugar na categoria Veteranos do Surf Dog Festival, realizado em Natal.

