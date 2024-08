São Paulo

Uma visita a um templo budista, um passeio por uma trilha, diversão em uma cachoeira ou, para os mais aventureiros, rafting. Isso tudo na companhia do animal de estimação. Em São Paulo, uma publicação online da Secretaria do Turismo vai reunir 60 municípios preparados para receber pets.

A segunda edição do Guia Estado de São Paulo Destino Pet Friendly abrange 110 meios de hospedagem e 150 atrativos turísticos. O lançamento ocorre nesta sexta (23) em Socorro e, no fim de semana, a chamada Região Turística Circuito das Águas Paulista recebe uma série de atividades, que incluem capacitação e apoio de crédito a empreendedores do segmento e visita a pontos turísticos.

Rafting pet friendly da empresa Canoar, em Brotas - Divulgação

O guia foi feito a partir de respostas cadastradas pelos próprios empreendimentos que aceitam pets ou oferecem serviços para animais de estimação. Entre os critérios estabelecidos pela Setur (Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo) para integrar a publicação estão possuir área ou serviço para os animais e site para a consulta dos atrativos.

A pasta afirma que, segundo o Google, a busca online por meios de hospedagem e atrações pet friendly triplicou após a pandemia.

No fim do ano passado, uma pesquisa encomendada pela Petz traçou um perfil dos tutores brasileiros e a relação com seus animais de estimação. Entre os pontos, a maioria disse considerar o bichinho membro da família e afirmou que gostaria de trabalhar em local pet friendly.

Foram 753 entrevistas com tutores de um ou mais pets, em todo o país. Para 68% dos entrevistados, o pet influencia na decisão de viajar e para 65% na hora de definir o passeio do fim de semana. A escolha do restaurante ou bar afeta 42% e 36%, respectivamente.

Siga o Bom Pra Cachorro no Twitter, Instagram e Facebook