Brasília

Presos no Rio de Janeiro sob suspeita de terem mandado assassinar a vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes, em 2018, o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), o seu irmão, o conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio Domingos Brazão, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil no Rio, desembarcaram em Brasília na tarde deste domingo (24).

A autorização para a operação foi dada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que horas depois determinou o levantamento do sigilo das peças relacionadas ao caso. Ele enviou sua decisão para referendo da Primeira Turma da corte.

Os irmãos Chiquinho Brazão (de azul) e Domingos Brazão (de preto) chegam em avião da PF a Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

Os três passaram pela manhã por audiência de custódia conduzidas pelo magistrado instrutor do gabinete de Moraes, o desembargador Airton Vieira, na Superintendência da Polícia Federal no Rio.

Os presos estão na Penitenciária da Papuda, mas devem ser transferidos para outras unidades carcerárias do país.