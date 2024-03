Brasília

Ministro da Educação, Camilo Santana, mostra cartão do programa Pé-de-Meia - Marianna Holanda/Folhapress

O Ministro da Educação, Camilo Santana, mostrou à imprensa o cartão do programa Pé-de-Meia, entregues a estudantes do ensino médio a partir desta segunda-feira (25). Um grupo de estudantes esteve em cerimônia no Palácio do Planalto para receber os primeiros cartões.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entregou as primeiras unidades. As parcelas começam a ser depositadas na terça-feira (26), de acordo com o aniversário dos estudantes. O programa federal vai pagar bolsas e uma poupança para manter alunos em situação de vulnerabilidade no ensino médio.