Brasília

Bolsonaro passa dois dias na embaixada da Hungria logo após ação da PF segundo reportagem do NYT - Reprodução NYT

Reportagem do jornal New York Times publicou imagens captadas do sistema de segurança da embaixada da Hungria, em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permaneceu na missão diplomática por dois dias após uma operação da Polícia Federal que apreendeu seu passaporte.

Os vídeos mostram Bolsonaro chegando por volta das 21h37 de 12 de fevereiro à missão diplomática no dia. Ele fica nas dependências até por volta das 16h14, quando é filmado seguindo com seus dois seguranças para o carro.

Funcionários da embaixada fizeram várias viagens em direção a uma área do edifício onde havia dois apartamentos de hóspedes, de acordo com a filmagem e com o funcionário da embaixada ao jornal. Eles carregaram roupas de cama, água e outros itens.