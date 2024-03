Brasília

Um grupo de estudantes esteve em cerimônia no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (25), para receber os primeiros cartões do Programa Pé-de-Meia das mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O evento foi menor do que outros realizados no Planalto. Depois dos discursos de Lula, do ministro Camilo Santana (Educação) e do presidente da Caixa, Carlos Vieira, estudantes representantes de cada região também falaram.

O presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT) participa de cerimônia de lançamento do Plano de Juventude Negra Viva, em Ceilândia. - Gabriela Biló-21.3.2024/Folhapress

As primeiras parcelas começam a ser depositadas na terça-feira (26), de acordo com o aniversário dos estudantes.

O primeiro pagamento será os R$ 200 do incentivo-matrícula até o começo de abril, conforme o mês de nascimento dos alunos. O valor será depositado em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal, nos nomes dos próprios estudantes.

