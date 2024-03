Brasília

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou nesta quinta-feira (21) que o agronegócio não está "num nível de paixão total" com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas que já "há um grande reconhecimento" de que o chefe do Executivo é comprometido com o setor.

O petista se reúne com Fávaro e cerca de 60 representantes da fruticultura e dos sucos nesta tarde, na Granja do Torto, em Brasília. A ideia do encontro é uma tentativa de aproximar Lula ao setor, que é mais ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ainda apresenta resistências ao governo atual.

O ministro disse que Bolsonaro conseguiu, durante a campanha eleitoral, "apagar da imagem dos produtores brasileiros" a atuação de Lula durante o seu primeiro e segundo mandato, com ações que geraram um "salto de desenvolvimento desses setores".

O ministro da Agricultura e Pecuaria, Carlos Fávaro, em seu gabinete. - Gabriela Biló-31.1.2024/Folhapress

"Não estamos num nível de paixão total, mas já há um grande reconhecimento que, primeiro, muitos dos temores plantados em campanha eleitoral eram mentiras, fake news, e que o presidente é comprometido com esse setor sim por ações, não por discurso", afirmou o ministro.

Fávaro disse que no começo da gestão do petista houve "hostilidade muito grande" do setor com Lula, citando como exemplo a feira Agrishow de 2023, na qual ele afirma ter sido desconvidado após confirmação da participação de Bolsonaro no evento. Agora, ele diz que a situação "já melhorou muito".

O ministro disse que ao final do mandato de Lula, "a imensa maioria dos produtores" irá reconhecer que "terá sido um grande governo para a agropecuária", independentemente de quem eles votarão nas eleições de 2026.

Segundo Fávaro, a ideia é que esses encontros com representantes de setores do agro e o presidente possam ocorrer frequentemente. Ele disse que estão previstas reuniões com membros de setores como café, algodão, floresta plantada e bioinsumos.