Brasília

O presidente Lula (PT) participa de um jantar na noite desta sexta-feira (22) na casa do comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, em um bairro nobre de Brasília.

Também devem participar o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), Paulo Pimenta.

Comandante da Marinha Marcos Sampaio Olsen bate continência para o presidente Lula, em evento no Planalto - Pedro Ladeira - 4 abr. 2023/Folhapress

O encontro acontece dias antes de uma agenda relevante que Lula e o comandante da Marinha terão na próxima semana, durante visita ao Brasil do presidente francês, Emmanuel Macron.

Na quarta-feira (27), os dois chefes de Estado vão a Itaguaí (RJ) para visitar o estaleiro naval do Prosub, o projeto de desenvolvimento de submarinos que é fruto de uma cooperação internacional entre Brasil e França.

O terceiro submarino do projeto, chamado Tonelero, será lançado ao mar. A cooperação prevê quatro embarcações convencionais e uma de propulsão nuclear.

O jantar na residência do comandante também acontece às vésperas de uma data delicada para o governo, o aniversário de 60 anos do golpe militar de 1964, no domingo (31).

O governo Lula orientou ministérios a não realizar nem críticas nem atos em memória ao golpe, em meio a um esforço para melhorar a relação com as Forças Armadas, diante da polarização que ainda persiste no país.