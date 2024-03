Brasília

O desembargador Airton Vieira, juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, vai presidir a audiência com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) Mauro Cid. Moraes é o relator do caso. Também participarão a defesa de Cid e o representante da PGR (Procuradoria Geral da República).

Ele presta depoimento nesta sexta-feira (22), às 13h, na sala de audiências do STF (Supremo Tribunal Federal). Cid será ouvido sobre as declarações de que os policiais só queriam "confirmar a narrativa deles" e a todo momento davam a entender que ele poderia perder os benefícios da delação premiada a depender do que contasse.

O tenente coronel do exército Brasileiro, Mauro Cid, ex ajudante de ordens do ex presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress, PODER) - Folhapress

A revista Veja divulgou áudio em que Cid afirma que a Polícia Federal tem uma narrativa pronta nas investigações sobre o ex-presidente. Ele se disse pressionado nos depoimentos e fez críticas a Moraes, que homologou sua delação premiada.

eia a reportagem completa: Cid depõe nesta sexta após áudio com críticas a Moraes e pressão da Polícia Federal