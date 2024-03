Brasília

Os ministérios da Fazenda e Planejamento e Orçamento anunciaram nesta sexta-feira (22) bloqueio de R$ 2,9 bilhões no primeiro relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do Orçamento de 2024.

Os ministérios que serão atingidos pelo bloqueio só serão conhecidos no final do mês no decreto a ser editado pelo presidente Lula (PT).

Paulo Bijos, secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento - Pedro Ladeira - 15.set.2023/Folhapress

O documento, que aponta os riscos de descumprimento da meta fiscal de zerar o déficit das contas públicas neste ano, será encaminhado ao Congresso.

O secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, Paulo Bijos, informou que o artigo 69 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) determina quais despesas não podem ser atingidas pelo bloqueio. Ficarão blindadas do bloqueio R$ 127 bilhões de despesas de um total de R$ 204 bilhões de gastos não obrigatórios do Orçamento.

O total de despesas que poderão ser bloqueadas é de R$ 77 bilhões, de acordo com o secretário.

