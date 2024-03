Brasília

A reunião ministerial no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (18) também foi usada pelo presidente Lula (PT) para cobrar os ministros para que saiam em defesa do governo federal e não apenas das próprias áreas e ações.

Para ele, os chefes de cada pasta devem ter conhecimento das ações do governo, para melhor divulgá-las. Assim, o mandatário espera "transversalidade" da equipe para rebater as críticas e divulgar as medidas do governo, além de mais viagens e maior presença em redes sociais, para que expliquem as ações da gestão petista.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em reunião ministerial no Palácio do Planalto, em Brasília - Ueslei Marcelino/Reuters

Nesse momento, o presidente usou a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL), como exemplo. Afirmou que ela é ministra do governo inteiro e não apenas de sua pasta.

O governo Lula busca sinalizar que suas ações não estão chegando ao conhecimento da população, evitando reconhecer que as críticas podem ser feitas à própria maneira de governar e a ações que ainda não produzem resultado.