Brasília

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), vai se reunir com um grupo de governadores nesta terça-feira (26) para discutir a questão da renegociação da dívida dos estados.

Estão previstos para participar os governadores Ratinho Jr. (Paraná), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Tarcísio de Freitas (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais), Cláudio Castro (Rio de Janeiro) e Renato Casagrande (Espírito Santo), além da vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco - Pedro Ladeira/Folhapress

Pacheco afirmou nesta segunda (25) que acredita que nos próximos dias deverá ser apresentado um projeto no âmbito do Congresso e "alinhado com o governo federal" para tratar do tema.

"Temos que fazer o projeto de lei, discutir as bases dele, que envolva a indexação, a possibilidade do pagamento com a entrega de ativos, que impõe uma redução, eventualmente, do valor a título de juros ao longo desse tempo. Toda essa discussão está na mesa e acho que será materializada nos próximos dias entre a Fazenda, governadores e o Congresso", disse.

Segundo ele, a expectativa é que ocorra outras reuniões ainda nesta semana com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e eventualmente com o próprio presidente Lula (PT) para discutir o assunto.