A Polícia Federal elenca o histórico de nomeações e suspeitas relacionadas aos Brazão em órgãos que vão do Inea, órgão estadual encarregado de atos de polícia administrativa ambiental, Comando do 18º Batalhão de Polícia Militar em Jacarepaguá, Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária, Loteria do Estado do Rio de Janeiro e Fundação para a Infância e Adolescência.

"O líder do Clã Brazão, Domingos Brazão, esteve ao longo dos anos envolto em uma névoa criminal nunca dissipada em razão das relações político-estatais por ele construídas", afirma a PF sobre sua atuações nesses órgãos.

Domingos Brazão, apontado pela Polícia Federal como um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco - 13.nov.12/Divulgação Alerj

A ingerência política deles no poder público do Rio resultou entre os fatos, diz a PF, na nomeação do delegado Rivaldo Barbosa para chefiar a Polícia Civil. O delegado é colocado pelos investigadores como arquiteto do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes ao lado dos irmãos Brazão.

