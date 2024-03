A 1ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) manteve a prisão dos supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Os quatro ministros do colegiado seguiram a decisão de Alexandre de Moraes, relator do caso.

Os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin referendaram a decisão ainda na madrugada. Na manhã desta segunda-feira (25), Luiz Fux e Flávio Dino também acompanharam.

Estavam presos preventivamente, acusados de serem os mandantes do crime, o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão dos supostos mandantes do assassinato de Marielle Franco - Pedro Ladeira - 6 mar. 2024/Folhapress

O ministro Alexandre de Moraes convocou a 1ª turma do STF para analisar as prisões preventivas dos três suspeitos de terem mandado matar a vereadora Marielle Franco. A sessão virtual começou pouco depois da meia-noite e segue aberta até às 23h59.

