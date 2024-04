O empresário Elon Musk, dono do X (antigo twitter), respondeu a uma postagem que criticava posturas do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, dizendo, em inglês, "a lei quebrou a lei". O post original faz referência ao relatório publicado nessa quarta-feira (17) por uma comissão do Congresso dos EUA, em que foram divulgadas decisões sigilosas do ministro. Entre elas, estão ordens de derrubada de contas em redes sociais.

Intitulado "O ataque contra liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden: o caso do Brasil", o documento tem 541 páginas com considerações gerais, 28 ordens judiciais (em português e em inglês) de Alexandre de Moraes ao X, outras 23 ordens do ministro sem tradução para o inglês e mais 37 documentos expedidos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Sobre o ministro, o relatório diz ainda que ele passou a conduzir investigações abertas pela própria corte e que "tem sido descrito como um 'animal político' com esperança de se tornar presidente do Brasil algum dia". O texto fala em "poder extraordinário" de Moraes, que se utilizaria disso para atacar críticos de maneira impune.

Musk e Moraes já viviam embate desde que o dono da plataforma ameaçou desrespeitar ordens judiciais do Supremo. Nesse contexto, a divulgação do relatório ganhou visibilidade e gerou discussões sobre o comportamento do ministro do STF em relação à divulgação de detalhes das ordens de remoção de perfis.

Apesar de acusar censura na conduta do magistrado, o texto valoriza o aspecto político, alinhado a apoiadores de Jair Bolsonaro —ignorando ataques à democracia a cargo do ex-presidente.