A Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), principal feira agrícola do país, terá uma agenda escalonada de autoridades de diferentes lados do espectro político neste ano. A postura vem após o polêmico "desconvite" ao ministro Carlos Fávaro (Agricultura), do governo Lula, no ano passado. A edição deste ano também terá a presença do presidente da República e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

