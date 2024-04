Brasília

O presidente em exercício Geraldo Alckmin disse nesta quarta-feira (17) que há "harmonia agitada" com o Legislativo. A declaração ocorre em meio a crise com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o STF (Supremo Tribunal Federal).

Alckmin citou o filósofo francês Montesquieu e máxima de poderes independentes, mas harmônicos. Questionado por jornalistas se há harmonia com Legislativo hoje, respondeu:

"Sempre tem. Ela é agitada, mas tem. Uma vez o [Franco] Montoro era deputado federal e eu perguntei para ele 'tá tudo calmo aí?' Ele falou: 'Não, aqui nunca tá calmo. Mas é uma agitação positiva, porque é fruto do diálogo, do debate que a gente busca as melhores soluções'".

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) em evento da Fiesp, em São Paulo, em março. - Michel Schincariol-27.03.2024/AFP

"O governo do presidente Lula é o governo do diálogo", completou. A declaração foi dada após participação de Alckmin em evento dos 50 anos da relação Brasil-China: cooperação para um mundo sustentável. Ele está como presidente em exercício até quinta-feira, quando Lula (PT) retorna de viagem à Colômbia.

Lira deu início nesta terça a plano para reagir ao STF diante do aumento do clima de insatisfação com a corte entre parlamentares.

Em reunião com líderes, o presidente da Casa colocou na mesa a possibilidade de dar andamento a CPIs (Comissão Parlamentar de Inquérito) que já têm assinaturas suficientes para serem instaladas.

O gesto foi entendido como um recado ao Palácio do Planalto, já que comissões do tipo sempre causam preocupação ao governo e poderão atrapalhar o andamento de matérias de interesse para o Executivo.