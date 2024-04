Após o gestor do X (antigo Twitter) no Brasil renunciar ao cargo, a defesa da empresa no país se comprometeu a transmitir ao ministro Alexandre de Moraes "quaisquer informações sobre o tema que venha a receber da X Corp., em cumprimento ao seu dever de transparência e lealdade processual", conforme consta no documento da defesa.

Leia reportagem completa: Defesa do X no Brasil vai na contramão de Musk e diz ao STF cumprir todas as ordens judiciais