Brasília

A bancada feminina do Senado pediu um voto de repúdio contra o ex-governador do Ceará Ciro Gomes e disse que a fala dele sobre a senadora Janaína Farias (PT-CE), suplente do ministro Camilo Santana (Educação), foi machista, preconceituosa e violenta.



"Esses ataques são repugnantes e absolutamente inaceitáveis, refletindo uma postura pessoal de desvalorização das mulheres e uma resistência preocupante à participação feminina em espaços de poder e decisão", diz trecho do documento divulgado nesta segunda (8).



"Manifestações como essa, possuindo forte natureza de misoginia e preconceito, não podem e não serão toleradas, pois atentam contra os avanços sociais pelos quais muitas lutaram e continuam a lutar incansavelmente."

Senadora empossada Janaína Farias (PT-CE) em discurso na tribuna do Senado - Waldemir Barreto/Agência Senado





Durante entrevista ao portal A Notícia do Ceará na quinta-feira (4), Gomes afirmou que a senadora Janaína Farias faz "serviço particular" de "harém" para o ministro e o comparou ao imperador romano Calígula, a quem é atribuída a história de ter empossado um cavalo como senador.

"Esse cara [Calígula] estava tão poderoso, tão sem contraste, como infelizmente parece que o Camilo está se vendo, que para humilhar o Senado ele nomeou o próprio cavalo de senador. Mal comparando —não é um cavalo, estamos falando de uma pessoa, portanto—, eu pergunto, com todo respeito: qual é a obra, a realização, o preparo, que Janaína tem para ser senadora da República?", afirmou Ciro.

"Ela só fez serviço particular do Camilo, e serviço particular, assim, é o harém, são os eunucos, são as meninas do entorno. Ela sempre foi encarregada desse serviço."



Janaína Farias foi empossada no Senado na semana passada, substituindo Augusta Brito (PT-CE), licenciada do mandato para atuar como secretária de Articulação Política no Governo do Ceará. Janaína é a segunda suplente do ministro da Educação no Senado.