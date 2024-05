São Paulo

"Tentando trazer alegria no meio da tristeza" diz o perfil de Levi Veleda Darley, 16, no TikTok. Usando roupas doadas em meio às enchentes no Rio Grande do Sul, o adolescente viralizou publicando vídeos em que imita o estilo dos "mandrakes" de São Paulo, fazendo poses ao som de funks paulistas com a água batendo nas canelas em ruas alagadas.

"Começou tudo como uma brincadeira", conta Levi ao #Hashtag. Ele e os amigos ficaram surpresos com a proporção que os vídeos tomaram: dez dias após a primeira postagem, a conta já ultrapassa cinco milhões de visualizações e tem mais de 35 mil seguidores.

"Eu decidi continuar postando porque tava dando muita visibilidade para a minha cidade, que está sofrendo muito com a enchente". Ele é de Pelotas (RS), cidade onde muitas pessoas foram orientadas a saírem de suas casas devido ao risco de inundação. A família de Levi foi uma delas.

Afetado pela catástrofe climática que castiga o Rio Grande do Sul desde o final de abril, o tiktoker diz querer ajudar pessoas que perderam quase tudo. "São essas pessoas que eu quero ajudar muito com meu conteúdo. Eu sei que vou chegar em mais gente que tem condições e juntar público de vários estados do Brasil para se comoverem e ajudar Pelotas", diz.

"Perdi a casa, mas não perdi o kit, obrigada pela doação SP". O estilo mandrake nasceu na periferia de São Paulo e se destaca pelo uso de camisas de time, polos da Lacoste, óculos Oakley ou outras marcas de modelo Juliet, tênis esportivo de mola –são os chamados ‘kits’.

Nos comentários, internautas se alegram com a iniciativa e comentam que é uma forma de manter a positividade durante a tragédia. Mas não é só quem assiste que se diverte.

Levi diz estar muito triste com toda a situação, mas fica feliz em ver as pessoas contentes com seus vídeos: "Se não fosse a internet me apoiando e curtindo meu conteúdo, eu estaria me sentindo muito solitário."

Alguns comentam que o RS pode virar um "puxadinho de SP". Outros, entrando na brincadeira, agradecem o reconhecimento pelas doações, mas pedem os "kits" de volta quando tudo passar.

No Twitter/X, o assunto rendeu. "Achei uma forma animada de escapar da desgraça desse mundo", diz um internauta. "Amei! A vida continua apesar dos pesares…"

As piadas sobre outros estados também apareceram…

Apesar da situação, os comentários ressaltam que se trata de "adolescentes sendo adolescentes" e os vídeos mostram que ainda é possível manter o ânimo.

"A capacidade que o brasileiro tem de fazer piada apesar da desgraça é o que nos mantém vivos."

Para além das piadas, os vídeos mostram a situação do Rio Grande do Sul e a qualidade das doações que estão sendo feitas –algo que surpreendeu os internautas. Nas redes, alguns que foram beneficiados dizem que as roupas que receberam são melhores que as que eles perderam nas enchentes.

Para os comentários negativos que aparecem às vezes, Levi diz que são "geralmente de pessoas que não foram afetadas ou estão sentadas no sofá sem ajudar ninguém, e eles querem que nós, moradores que foram afetados, fiquemos tristes e depressivos". Para ele, "o humor é o melhor remédio para aliviar a dor".

Assim como seus vídeos, outras pessoas no TikTok tiveram a mesma ideia e compartilharam as doações que receberam.