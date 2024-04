Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (19) com o comandante do Exército, general Tomás Paiva. Os dois estiveram juntos na cerimônia militar em comemoração ao Dia do Exército.

Essa é a primeira vez desde a posse que opositores de Lula mostram contrariedade com a presença do presidente em eventos militares —utilizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para manter o confronto com o STF (Supremo Tribunal Federal) e o petista.

Lula foi recebido com vaias por parte do público civil que acompanha a cerimônia militar do Dia do Exército, em Brasília. Em resposta, apoiadores cantaram músicas de apoio ao petista.

Leia a reportagem completa: Comandante do Exército reforça cobrança orçamentária em evento com Lula