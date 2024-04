O senador Sergio Moro deixa seu gabinete no Senado Federal no fim da tarde - Pedro Ladeira - 1°.abr.2024 /Folhapress

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) deixa o gabinete no Senado Federal no fim da tarde desta segunda-feira (1°). Ele acompanhou o início do julgamento do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná que pode cassá-lo de Brasília. A ação eleitoral analisada aponta suposto abuso de poder econômico.

Ele foi abordado por jornalistas, mas seguiu sem dar qualquer comentário. Ele também estava acompanhado por três seguranças.