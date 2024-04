Brasília

A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou nesta terça-feira (9) um convite ao bilionário Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter).



O convite a Musk foi sugerido pelo senador Jorge Kajuru (GO), líder do PSB e vice-líder do governo Lula (PT), como complemento a um requerimento de audiência pública apresentado pelo oposicionista Eduardo Girão (Novo-CE).

O empresário Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter) e presidente-executivo da Tesla, em evento em Paris - Gonzalo Fuentes - 16.jun.23/Reuters





O colegiado também aprovou, a pedido de Girão, um convite a Michael Shellenberger, um dos responsáveis pelo que chama de "Twitter Files Brazil" —que ajudou a espalhar a versão de que está em curso no país a implantação de uma ditadura pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

As opiniões de Shellenberger, baseadas apenas em trocas de e-mails entre 2020 e 2022 com reclamações de empregados da rede social no Brasil, antecederam na última semana o embate entre Musk e o ministro do STF Alexandre de Moraes.



Enquanto políticos conservadores reproduzem as denúncias de Shellenberger, críticos dizem que os emails são descontextualizados, requentados e pouco consistentes, servindo de interesse da extrema direita.

No requerimento em que pede a audiência pública, Girão diz que o conteúdo do "Twitter Files Brazil" é gravíssimo e faz um esforço para enquadrar o debate na comissão de Segurança Pública alegando que é preciso garantir a "proteção dos direitos individuais".



A audiência pública foi aprovada pelo grupo sem resistências. A lista de convidados inclui também, entre outros, Rafael Batista, então conselheiro jurídico sênior do Twitter para a América Latina.