O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o Fundo Social, abastecido com recursos do petróleo e do gás, tem no seu escopo financiar iniciativas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, e que atualmente o mecanismo conta com uma verba de R$ 33,8 bilhões.

Segundo ele, o valor pode crescer ainda mais caso seja autorizada a exploração do petróleo a Margem Equatorial, na região oceânica do Amapá, onde fica a Foz do Amazonas.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em reunião ministerial no Palacio do Planalto - Gabriela Biló - 18.mar.2024/Folhapress

"O Brasil precisa conhecer as suas potencialidades e, caso as reservas de petróleo e gás natural no Amapá sejam confirmadas, definir a utilização desses recursos para proteger a floresta Amazônica e financiar a transição energética. Sem saber o que temos, não podemos fazer nada. É só especulação", afirmou.

