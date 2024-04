Cerca de 500 convidados foram à festa aniversário de Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos e bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Pelo menos 12 ministros marcaram presença na festa, como Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) a nomes do governo Bolsonaro, como o ex-ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Jorge Oliveira e o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), também compareceram à festa.

Leia reportagem completa: Candidato a suceder Lira reúne aliados de Lula e Bolsonaro em festa com tom de campanha

Brasília hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...