O ministro do STF André Mendonça pediu mais tempo de análise no caso do foro especial para autoridades. Esta é a segunda vez que o julgamento do caso é interrompido, quando, anteriormente, o presidente da corte Luís Roberto Barroso havia pedido vista e paralisado o julgamento no último dia 29.

