Houve uma queda de 6,8 pontos percentuais no mês, na comparação com janeiro, quando a taxa do rotativo estava em 419,3% ao ano. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta terça-feira (2).

Pela nova regra, porém, em vigor desde 3 de janeiro, a dívida de quem atrasa o pagamento da fatura do cartão de crédito não pode mais superar o dobro do montante original. Ou seja, a taxa de juros terá um teto de 100% do valor da dívida contraída.

Fachada do Banco Central, em Brasília - Antonio Molina - 11.jan.2022/Folhapress

A taxa média de juros cobrada pelos bancos de pessoas físicas no rotativo do cartão de crédito recuou pouco em fevereiro, para 412,5% ao ano, no segundo mês sob a nova regra da modalidade.

Leia a reportagem completa: Juro do rotativo do cartão de crédito recua pouco, a 412,5% em fevereiro, sob nova regra