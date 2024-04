Brasília

O Palácio do Planalto de Lula (PT) levou uma prefeita do PL, partido de Jair Bolsonaro, para um evento no Palácio do Planalto. Nos discursos, o chefe do Executivo disse que ninguém vai perseguir partido no seu governo, mas voltou a criticar o seu antecessor.

Ao lado de ministros de governo e representantes de entidades, Cleci Veronezi, de Rancho Queimado (SC), esteve no palco representando os municípios beneficiados pelo Minha Casa Minha Vida Rural e Entidades, cujos projetos foram anunciados hoje no Planalto.

O presidente Lula (PT) em cerimônia do MCMV no Planalto. - Evaristo Sá-10.04.2024/AFP

Ela abriu sua fala, como de praxe, cumprimentando as autoridades e disse que prefeitos, secretários são "muito bem recebidos por esta casa".

A prefeita do PL não mencionou diretamente Lula, mas agradeceu diretamente ao governo pelo programa que vai beneficiar o seu município de 5 mil habitantes. "Queria que os prefeitos que estão aqui se levantassem para que eu pudesse concluir minha fala agradecendo ao governo federal por dar dignidade às nossas famílias rurais. A dar o sonho que elas precisam", afirmou, sob aplausos.

Na plateia, não apenas prefeitos, parlamentares e representantes dos municípios, como também integrantes de movimentos sociais e de moradia, como o MTST e o MST.

O evento ocorre num momento em que o Planalto está pressionado por pesquisas, que mostram que a aprovação de Lula oscilou negativamente três pontos. Há um empate técnico da aprovação com a rejeição a seu governo. Consideram o trabalho do petista ótimo ou bom 35%, ante 33% que o avaliam como ruim ou péssimo e 30% como regular.

No evento desta quarta, Lula foi o último a discursar. Ele falou sobre a presença da integrante do PL na cerimônia logo no início de sua fala, que durou cerca de 40 minutos.

"Querida prefeita, queria dizer uma coisa. É muito difícil a gente ser republicano. A gente arruma muito problema na minha própria base. Quando você resolve ser republicano e garantir que todos os prefeitos e governadores tenham mesmo direito, que não há discriminação de ninguém, você às vezes paga um preço pelas pessoas que acham que você tem que cuidar só dos seus.

"Brasil era assim até outro dia. Em outros tempos históricos, também. Mais recentemente, num passado muito curtinho, está cheio de prefeito aí que não conseguiu um centavo do governo federal porque não pensava igual o governo federal", completou.

Lula disse ainda que mencionou o fato de a prefeita Cleci Veronezi, Rancho Queimado (SC), ser do PL. "Na hora de fazer política pública, a gente não escolhe amigo, porque isso aqui não é um clube de amigo, é governo republicano".

Em outro momento, o presidente disse que ninguém será perseguido por torcer para time diferente ou por pertencer a um partido distinto.

A prefeita não registrou a cerimônia nas suas redes sociais, onde tem fotos ao lado de Bolsonaro, senador Jorge Seif (PL-SC), entre outros.