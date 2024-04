Brasília

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou nesta segunda-feira (15) que os cortes de R$ 280 milhões no orçamento da pasta serão recompostos neste ano.

Segundo Múcio, a sinalização foi dada pelo presidente Lula (PT). "Já conversei com o presidente e logo que terminarem os ajustes, teremos o nosso orçamento recomposto".

Como a Folha mostrou, o Ministério da Defesa está entre as pastas mais atingidas por cortes do governo Lula neste ano para adequar o Orçamento às regras do novo arcabouço fiscal.

Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro tenta conseguir apoio de presidente Lula (PT) para PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que aumenta orçamento da pasta - Pedro Ladeira/Folhapress

"A Defesa nos últimos 10 anos, nós tivemos um corte, diminuímos 47% [do orçamento]. Eu falei com o presidente que não pode continuar, porque daqui a pouco você tem marinheiro, mas não tem navio; tem piloto, mas não tem avião", disse Múcio a jornalistas.

Para o ministro, o problema é que o gasto em defesa não favorece a reeleição de políticos.

"Não dá voto comprar avião, navio, helicóptero. É por isso que o comandante das Forças Armadas é o presidente da República. Ele tem esses números, temos conversado semanalmente sobre isso. Eu tenho certeza que na hora que passarmos por esses apertos para organizar os orçamentos, isso será resolvido", completou.

Múcio participou nesta segunda de evento na futura sede da Escola de Sargentos das Armas do Exército, em Recife (PE). O ministro levou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e deputados federais do estado para conhecer o espaço.

A construção da nova escola enfrenta resistência de ambientalistas. O terreno reservado para as obras fica dentro da APA (Área de Proteção Ambiental) Aldeia-Beberibe e concentra nascentes que abastecem o principal reservatório de água do Recife —além de ser um dos raros remanescentes de mata atlântica do estado.