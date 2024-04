A proposição de uma moção de aplauso e louvor ao bilionário Elon Musk na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Câmara se transformou em um bate boca entre bolsonaristas e esquerda nesta terça-feira (9).

Ao se opor à proposta, o deputado Glauber Braga (Psol-RJ) cita o caso de Marielle Franco e a prisão de Chiquinho Brazão. O parlamentar relacionou a família Bolsonaro ao crime organizado. O deputado Gilvan da Federal (PL-ES) reagiu, o chamou de palhaço, se levantou e os dois começaram a bater boca.

"Não adianta, deputado, colocar a bandeira do Brasil nas costas, mas abaixar a cabeça a Elon Musk que está tentando fazer com o que o nosso país dobre os joelhos. Não tenho medo de cara feia", disse Braga.

O deputado Alberto Fraga (PL-DF), presidindo o colegiado, tenta controlar a situação e passa a palavra a outro parlamentar favorável ao requerimento e Braga pede novo tempo de fala para se posicionar contrariamente. "Você não é dois, rapaz", diz Fraga.

Por fim, Fraga afirma que Glauber Braga tumultua a comissão e que levará a postura dele ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

O requerimento do deputado Coronel Meira (PL-PE) pretende homenagear Musk "por expor e enfrentar a censura política infundada e imposta pela justiça brasileira contra os usuários da plataforma no país".

"Elon Musk mostrou ao mundo a inacreditável e lamentável pressão da justiça brasileira, representada pelo seu ministro Alexandre de Moraes para obter legalmente dados de usuários da plataforma", disse Meira.

O dono do X (ex-Twitter) fez uma série de publicações na rede social no fim de semana com ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e a decisões da justiça brasileira.

Desde então, a postura tem sido motivo de reações das autoridades brasileiras e Musk foi incluído como investigado no inquérito que investiga milícias digitais por Moraes.

Ele quer ainda criar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a existência de um aparato de polícia e justiça paralelos, e o cometimento de censura por meio da estrutura estatal.