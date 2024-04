A organização do evento em Londres que reuniu autoridades do Judiciário brasileiro e do governo Lula (PT) afirma que arcou com todos os gastos com passagens aéreas e hospedagem dos seus palestrantes. O Grupo Voto se recusou a divulgar os valores e informar quem eram os patrocinadores do encontro, mas hospedou as autoridades no Hotel Peninsula, cujas diárias custam acima de £ 900 (cerca de R$ 5.800).

