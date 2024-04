A Bluesky, rede social rival do X de Elon Musk, passou a permitir a entrada de chefes de Estado nessa sexta-feira. O presidente Lula (PT) criou um perfil na plataforma no mesmo dia da liberação. Políticos como o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já criaram seus perfis na rede.

